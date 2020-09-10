РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 сен. В Домодедове следователи установят обстоятельства гибели двух человек при пожаре, сообщается на странице ГСУ СК России по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

«10 сентября 2020 года в квартире, расположенной на 5-м этаже в многоквартирном доме в городе Домодедово, произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела 65-летней хозяйки квартиры и ее 30-летнего племянника. По данному факту следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне указанной квартиры. Точная причина возникновения пожара устанавливается.

В настоящее время следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области проводят комплекс необходимых мероприятий, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.