РИАМО - 10 сен. Количество продаваемого алкоголя выросло во время карантина и снизилось после его окончания, сообщил главный внештатный специалист-психиатр-нарколог министерства здравоохранения Российской Федерации и департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн.

«Карантин привел к тому, что потребление в какой-то момент выросло. Причем не среди людей, больных хроническим алкоголизмом, а среди просто злоупотребляющих людей, которые пьют примерно 50-60 миллилитров крепкого алкоголя в день», - сказал Брюн.

Он отметил, что в этот период также выросла смертность в среде работоспособного населения.

«Правда, по статистике, после карантина количество продаваемого алкоголя упало», - заключил Брюн.