РИАМО - 10 сен. Россия уступает среднему показателю по Европе в количестве выпиваемого алкоголя, в России все меньше пьют и больше работают, сообщил главный внештатный специалист-психиатр-нарколог министерства здравоохранения Российской Федерации и департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн.

«Мы сравнимы с Европой, обеими Америками, Австралией, в меньшей степени с Турцией. В Европе выпивается 12-13 литров спирта в год на душу населения, в России - 9,5. На первом месте страны Балтии, Венгрия, страны бывшего социалистического содружества», - сказал Брюн.

Он отметил, что Россия находится на подъеме: здесь все меньше пьют и все больше работают.