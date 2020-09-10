РИАМО - 10 сен. На пивных этикетках должна быть подробная информация о составе и технологии производства алкогольного напитка, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

«На пиве должно быть написано, из чего сделано, по какой технологии. Чтобы были добавлены технические условия, информация по сахару», - сказал Брюн.

Он отметил, что вся вышеуказанная информация должна быть обязательно на этикетке.

В этом году в России были повышены акцизы на пиво и другую алкогольную продукцию.