РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 сен. В Центральном парке Люберец 12 сентября пройдет благотворительная акция по сбору корма и принадлежностей для животных из приютов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Акция начнется в 12:30 возле главного входа в парк.

«В ходе мероприятия состоится концерт «Мы их надежда». Все вещи, собранные в рамках благотворительного концерта, будут переданы в приют. Волонтеры примут миски, ошейники от блох и клещей, поводки, шлейки, лотки и наполнители для них, подушки, одеяла, средства от паразитов, шампуни, а также мягкие и сухие корма для кошек и собак, кости, крупы, консервы», - говорится в сообщении.

Акция организована активистами местного отделения «Молодой Гвардии Единой России».