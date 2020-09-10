РИАМО - 10 сен. Количество выпиваемых спиртных напитков сократилось вдвое с 2009 года как по России, так и в Москве, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения столицы Евгений Брюн.

В 2009 году по России было 1,5 тысячи случаев алкоголизма на 100 тысяч населения, в Москве - 811. В 2019 году - 873 случая по России, а в Москве - 391.

«Интерес к алкоголю, табаку, наркотикам падает. За последние десять лет вы видите снижение. С 18 литров до 9,5 (литров спиртного на человека за год - ред.)», - сказал Брюн.

По его словам, в Москве также наблюдается снижение интереса к алкоголю в два раза с 2009 года.

Он отметил, что еще значительно снизилось количество психозов, которые лечат в медицинских учреждениях.