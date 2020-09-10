РИАМО - 10 сен. За последние сутки в Москве выявили 695 случаев заражения Covid-19, за весь период в столице зафиксировали 269 079 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

За минувшие сутки в Москве вылечились после коронавируса 1434 пациента, умерли 14 человек. С начала пандемии врачи вылечили 226 274 пациента, скончались 4 947 заразившихся.

За последние сутки в России выявили 5363 случая новой коронавирусной инфекции в 84 регионах, у 24,3% заразившихся не отмечено клинических проявлений инфекции. Умерли 128 человек, вылечились после Covid-19 5915 пациентов.

С начала пандемии в стране было подтверждено 1 046 370 случаев Covid-19, умерли 18 263 пациента с коронавирусом, выздоровели 862 373 человека.

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Текстовая трансляция

10 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 363 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 169 больных. В Москве - 695.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4947 Covid-пациента.