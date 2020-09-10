РИАМО - 10 сен. В проекте «Активный гражданин» началось новое голосование, в нем жители столицы смогут оценить изменения, произошедшие на ВДНХ за последние годы, и выбрать лучшие места для посещения, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Новые технологии управления».

«Приглашаем москвичей оценить эти изменения: удобней ли стала территория, появились ли у вас любимые тематические зоны и выставочные площадки. Поделитесь своим мнением о результатах возрождения ВДНХ», — сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что на территории выставки отреставрировано более 20 объектов культурного наследия, открыто 13 музеев, созданы современные культурные, образовательные и спортивные пространства.

При голосовании по музейным и выставочным площадкам москвичи смогут выбрать до трех вариантов ответа. В голосовании представят центр «Космонавтика и авиация», центр славянской письменности «Слово», музей ВДНХ, интерактивный музейный комплекс «Буран», временные выставки в павильоне №67, а также временные выставки в павильоне «Рабочий и колхозница».

Из тематических зон можно будет проголосовать за Центральную аллею, ландшафтный парк, «Парк ремесел» «Парк знаний» и другие.