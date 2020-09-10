РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 сен. В городском округе Балашиха в микрорайоне Дзержинского на улице Баландина обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 12:44 девятого сентября от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Балашиха в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На месте обнаружения выставлена охрана силами МУ МВД России «Балашихинское». В 17:08 боеприпас изъят для дальнейшего уничтожения силами министерства обороны.