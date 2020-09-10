РИАМО – 10 сен. Звезды музыки, кино и телевидения поздравили певицу Ларису Долину с 65-летним юбилеем, среди них народный артист РСФСР Лев Лещенко, режиссер Карен Шахназаров и телеведущая Яна Чурикова, сообщает Федеральное агентство новостей.

Долиной в четверг исполняется 65 лет.

«Мы прошли вместе с ней большую творческую жизнь и всегда были как бы рядом друг с другом. Я с пиететом к ней отношусь, потому что Лариса — единственная, пожалуй, наша певица, исповедующая музыку, которая в нашей стране раньше была в основном инструментальной», — сказал Лещенко.

Он добавил, что она одна из немногих, кто по-настоящему поет джаз, яркая и эмоциональная артистка с очень хорошей голосовой выразительностью.

«Для меня Долина по-прежнему остается той же молодой, полной энергии и брызжущего таланта артисткой, которую я увидел почти 40 лет назад», - отметил Шахназаров.

Он назвал Долину одной из самых выдающихся джазовых исполнительниц в России и Европе.

«Я открыла для себя Ларису Долину не только как потрясающую артистку, для которой нет ничего невозможного — она может петь и джаз, и эстраду, да все, что угодно, но и как доброго и отзывчивого человека», - рассказала Чурикова. ​