РИАМО - 10 сен. На территории столицы специалисты начали проводить внеплановую проверку внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Для повышения безопасности при использовании газа в быту принято решение провести комплексную внеплановую проверку внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», - сказал Бирюков.

Он добавил, что в рамках проверки специалисты будут уделять особое внимание состоянию газопровода в многоквартирных домах, а также газовых приборов в квартирах.

По его словам, работники городского газового хозяйства также будут проводить с жильцами инструктаж по безопасной эксплуатации газа в быту, а еще раздадут москвичам памятки по данной теме.

«В случае выявления незначительных нарушений производится их незамедлительное устранение, а если существует угроза безопасности, то газовое оборудование отключается и составляется акт», - пояснил заммэра.

Он добавил, что в городе также есть плановое ежегодное техобслуживание газового оборудования. Жители столицы могут узнать всю информацию о датах и времени проверок на информационных стендах у своих домов.

Бирюков попросил горожан отнестись с пониманием к внеплановой проверке и обеспечить доступ работников газового хозяйства Москвы в квартиру. Он также предупредил москвичей о внимательности, чтобы не впустить в жилье лжегазовиков.

Заммэра напомнил, что работники газового хозяйства не оказывают горожанам платных услуг, когда приходят проверять газовое оборудование в домах и квартирах.