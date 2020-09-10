РИАМО – 10 сен. Теннисист Даниил Медведев сыграет с австрийцем Домиником Тимом в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open), Тим ранее обыграл Алекса де Минора из Австралии, сообщает Газета.ru.

«Встреча, которая длилась 2 часа 5 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу Тима», - говорится в сообщении.

Ранее Медведев победил в четвертьфинале своего соотечественника Андрея Рублева.

В одном из своих недавних интервью Медведев отметил, что доволен своей стабильной игрой. ​