РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 сен. Жители подмосковного Красногорска смогут побывать на концерте песен под баян в усадьбе Знаменское-Губайлово 19 сентября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Девятнадцатого сентября в 16:00 в горокруге Красногорск состоится концерт песен под баян «Виват, баян!» - говорится в сообщении.

Зрителями смогут стать все любители русских народных песен и песен советских композиторов.

Концерт состоится в усадьбе Знаменское-Губайлово по адресу: Красногорск, улица Красная горка, дом №35.