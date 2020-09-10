РИАМО - 10 сен. Подмосковное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГКУ «Мособллес», в отношении ООО «Ижевские свободные пространства» для включения в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от подписания контракта, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

По представленным сведениям, «Мособллес» направил в адрес компании проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок фирма не представила «Мособллесу» подписанный электронной цифровой подписью проект контракта. Ведомству поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на поставку одноразовых масок.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не предоставило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», – уточняется в сообщении.

По итогам рассмотрения дела антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении компании «Ижевские свободные пространства» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.