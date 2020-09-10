РИАМО - 10 сен. Человеку не стоит делать прививку от гриппа, если у него наблюдается аллергия на куриный белок или другие вещества, являющиеся компонентами вакцины, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В столице проходит массовая вакцинация от гриппа. Вакцинация проводится бесплатно в городских поликлиниках и в мобильных пунктах у станций метро, МЦК, железной дороги, а также в центрах госуслуг.

«К противопоказаниям относят: аллергические реакции на куриный белок и другие вещества, если они являются компонентами вакцины, наличие лихорадки или других признаков острых респираторных инфекций, обострение хронических заболеваний», - говорится в сообщении.

Вакцины содержат инактивированные («убитые») частицы вирусов гриппа, не способные вызвать заболевание. За последние годы ни одного серьезного осложнения после вакцинации не зафиксировано. Вакцинация от гриппа — безопасный, надежный и научно доказанный способ сохранить здоровье.

Сегодняшние вакцины практически на 100% защищают от тяжелых осложнений от гриппа. За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку.

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