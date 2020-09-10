РИАМО - 10 сен. В столице началась массовая вакцинация от гриппа, москвичи и гости города могут сделать прививку в 54 мобильных пунктах вакцинации, которые расположены у станций метро и центров госуслуг «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Они работают на 36 станциях метро, двух станциях Московского центрального кольца и двух железнодорожных платформах, а также в четырех центрах госуслуг «Мои документы». С 5 сентября 10 дополнительных мобильных пунктов вакцинации разместили у некоторых станций метро, а также возле железнодорожной станции Крюково», — говорится в сообщении.

В каждом из этих пунктов дежурит по две машины скорой помощи. Кроме того, выездные прививочные бригады работают в учреждениях и организациях, во всех школах, колледжах и вузах.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этой осенью в Россию придут три новых штамма вируса гриппа, к которым еще не выработан коллективный иммунитет. Поэтому вакцинация в этом эпидсезоне — наиболее действенный и безопасный способ защититься от болезни.