РИАМО - 10 сен. В большинстве парков завершаются уроки на танцевальных площадках под открытым небом, но при этом во многих парках уроки танцев для посетителей продолжатся в студиях при парковых досуговых центрах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для любителей танцев начали свою работу студии при парковых досуговых центрах. Большинство из них будет работать с сентября по май, посещать занятия смогут все желающие. Информацию о способах записи в студии можно найти на официальных сайтах парков, а также на их страницах в соцсетях», — сказал представитель пресс-службы «Мосгорпарка».

Занятия в парковых студиях проводят с соблюдением санитарных норм. Между участниками должна сохраняться социальная дистанция, также в помещении необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

В Измайловском парке круглый год проходят занятия по танго и другим латиноамериканским танцам. В хорошую погоду участники собираются на открытой эстраде Северной площади, а во время дождя и сильных морозов — в павильоне «Студио-парк», расположенном рядом. На бесплатные уроки приглашают всех желающих старше 18 лет.

Занятия по танго проходят по понедельникам и средам с 13:00 до 14:00, а по субботам и воскресеньям — с 12:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00. Латиноамериканские танцы можно осваивать по понедельникам и средам с 14:00 до 15:00, а также по субботам и воскресеньям с 13:00 до 14:00.

По понедельникам и пятницам с 17:00 до 19:00 на главной сцене парка «Фили» для горожан старшего поколения устраивают бесплатные мастер-классы по историческим и современным бальным танцам. С наступлением холодов вечера будут проводить в помещении.

Любителей танцевать на свежем воздухе, вне зависимости от сезона, также ждут в Воронцовском парке. Здесь изучают бачату, вальс, восточные и эстрадные танцы. Встречи проходят бесплатно у главной сцены парка по воскресеньям с 11:00 до 12:00. Так как занятия проводят только на улице, их могут отменить при сильном дожде.

В танцевальной секции Fly Dance парка «Сокольники» можно освоить сразу несколько техник движения, объединенных в единый спортивно-танцевальный комплекс. Он включает упражнения по ритмике, элементы бальных и популярных социальных танцев. Бесплатные занятия предназначены для детей от пяти лет и взрослых.