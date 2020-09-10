РИАМО - 10 сен. Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Меридиан» на действия комиссии по осуществлению закупок муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Сергиев Посад», муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского городского округа», говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Согласно жалобе нарушение было допущено при проведении электронного аукциона на благоустройство сквера у школы №4 Сергиева Посада.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали заявителю в допуске к участию в электронном аукционе», - говорится в сообщении.

Управление ФАС России по Подмосковью пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу заявителя обоснованной.

Московское областное УФАС России выдало муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство Сергиев Посад», муниципальному казенному учреждению «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского городского округа» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.