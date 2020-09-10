РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 сен. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире дома на Сиреневой улице подмосковного Щелкова, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В четверг в 03:45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Сиреневой, дом 6.

«Пожар был ликвидирован в 04:12, пострадавших нет. Для ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены две единицы техники и восемь человек», - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС предупреждают: при возникновении ЧС необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае необходимости незамедлительно обращаться в ГУ МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного 101.