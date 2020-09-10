РИАМО - 10 сен. В Москве за сутки вылечились 1434 пациента после прохождения лечения от Covid-19, с начала пандемии выздоровели 226274 человека, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1434 пациента», – сказала Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие заболевания у пациента после лечения, врачи проводят специальные исследования. Все пациенты в случае необходимости остаются под наблюдением после выписки.

Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Кроме того, выздоровевшие могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

10 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 363 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 169 больных. В Москве - 695.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4947 Covid-пациента.