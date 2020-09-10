РИАМО - 10 сен. Агентство инноваций Москвы начало прием заявок на участие в кейс-чемпионате Future Tech, в рамках которого молодым специалистам предстоит решать бизнес-задачи от технологических компаний, всего подготовлено около 350 реальных задач, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Отборочный этап пройдет с 14 по 27 сентября на базе высших учебных заведений города.

«Конкурс даст молодым специалистам шанс проявить себя и представить свое учебное заведение на финальном этапе кейс-чемпионата. Это позволит обратить внимание потенциальных работодателей или инвесторов на проекты. Работу участников будут оценивать эксперты и представители компаний, предложивших задания», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Для создания равных условий для студентов всех вузов командам предоставят билеты с заданиями на выбор. Участники решат технический, гуманитарный или естественно-научный кейс.

Future Tech — краудсорсинговая платформа для молодых специалистов и субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы. Она помогает улучшить навыки, необходимые для работы на рынке инноваций, а также найти решения для бизнес-задач.