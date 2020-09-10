РИАМО - 10 сен. С момента запуска в 2016 году поезда МЦК перевезли более 485 миллионов человек, за четыре года также более чем в два раза увеличилось количество пассажирских мест и сейчас составляет более 2,1 миллиона, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 2016-го по МЦК проехало более 485 миллионов пассажиров, из них только в этом году свыше 70 миллионов. Среднесуточный пассажиропоток вырос в два раза — с 266 тысяч человек до 540 тысяч к концу прошлого года. Рекордный день выдался 25 декабря 2019 года — тогда Московским центральным кольцом воспользовались 580 тысяч пассажиров», - говорится в сообщении.

За четыре года с момента запуска значительно увеличилась и интенсивность движения поездов. Так, при запуске курсировало 134 пары поездов в сутки, сейчас - 242. Это стало возможным благодаря сокращению интервалов. В 2016 году в часы пик поезда ходили каждые шесть минут, сейчас — раз в четыре минуты.