РИАМО - 10 сен. Полицейские из Коломенского городского округа уничтожили более тысячи кустов дикорастущей конопли, в Московской области регулярно проходят мероприятия, направленные на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Коломенскому городскому округу в ходе рейда недалеко от поселка Сергиевский обнаружен участок с дикорастущей коноплей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что изъятые образцы растений исследовали. Выявлено, что они содержат тетрагидроканнабинол и являются марихуаной.

«Путем скашивания и сжигания полицейские ликвидировали очаг произрастания каннабиса. Общее количество уничтоженных растений составило более тысячи кустов», – рассказала Петрова.