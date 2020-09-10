РИАМО – 10 сен. В четвертьфинале матча Открытого чемпионата США теннисист Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева и вышел в полуфинал US Open, сообщает Газета.ru.

«Встреча, которая завершилась победой Медведева в трех сетах со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5), длилась 2 часа 27 минут», - говорится в сообщении.

Медведев дал 16 подач навылет и реализовал единственный возможный брейк-поинт. Рублев сделал десять эйсов, не заработал ни одного брейка и допустил одну двойную ошибку.​