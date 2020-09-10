РИАМО - 10 сен. ИТ-направление в столичных школах становится все популярнее, за последнее время количество учеников ИТ-классов увеличилось в три раза, число школ-участников проекта к первому сентября 2020 года также увеличилось почти в два раза, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В прошлом году таких школ было 35. Сегодня — уже 67.

«В этом году в 10-е классы проекта зачислено более 1,9 тысячи московских школьников - это в два раза больше, чем в прошлом году. Общее же количество учащихся в ИТ-классах стало втрое больше – на сегодняшний день в них обучаются почти три тысячи ребят», - сказала Ракова.

В 2020 году более 6,5 тысяч девятиклассников поступали на новое направление предпрофессионального образования. Они приняли участие в дистанционном тестировании.

Проект реализуют совместно с российскими вузами.

В течение учебного года ребята посещают различные мастер-классы, экскурсии, лекции и семинары, во время которых представители компаний, работающих в сфере высокотехнологичных отраслей, а также департамента информационных технологий Москвы рассказывают школьникам об особенностях новейших технологий, развитии ИТ и на практике показывают, как город использует те или иные технологии для улучшения качества жизни.