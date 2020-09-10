РИАМО - 10 сен. Резиденты и арендаторы особой экономической зоны «Технополис «Москва» вложили в производство лекарственных средств около 1,3 миллиарда рублей, что составляет 42% от общегородских инвестиций по данному направлению, всего на площадках технополиса находятся 180 компаний, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За первые полгода 2020 года на долю столичной особой экономической зоны пришлось около 8% всех средств, вложенных в обрабатывающую промышленность города. Только в производство лекарственных средств и материалов на территории особой экономической зоны привлекли 1,3 миллиарда рублей, а это 42% от общегородских инвестиций по данному направлению», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в производство компьютеров, электронных и оптических изделий предприятиями было вложено почти 1,5 миллиарда рублей — это четверть от всех инвестиций в микроэлектронику в столице.

На площадках технополиса «Москва» находятся 180 компаний, 70 из них — резиденты особой экономической зоны, которые создали почти 11 тысяч рабочих мест. Всего с 2006 года резиденты и арендаторы вложили в развитие высокотехнологичных производств около 48 миллиардов рублей. К 2024 году планируется, что объемы инвестиций составят почти 90 миллиардов рублей.