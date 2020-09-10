РИАМО - 10 сен. Балашиха, Подольск, Кашира, Ленинский округ, Котельники, Реутов, Шаховская, Мытищи, Люберцы, Краснознаменск отмечены как лучшие муниципалитеты в Подмосковье по организации подготовки к отопительному сезону, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Во всех муниципалитетах работают штабы по подготовке объектов ЖКХ, энергетики, соцсферы к отопительному периоду, организованы комиссии. Было проведено 48 выездных совещаний, на которых рассмотрели проведение ремонта и испытаний на теплосетях.

«Несмотря на существенное сокращение регламентных сроков проведения технологических работ на теплосетях, связанное с эпидемиологической ситуацией в регионе, энергетики смогут качественно подготовить всю систему теплоснабжения и своевременно войти в следующий отопительный сезон», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Так, одно из последних совещаний по подготовке к отопительному сезону провели в Люберцах. Объекты ЖКХ в округе подготовили к зиме на 98,7%. В систему загружено 96,8% паспортов готовности многоквартирных домов. Запасы топлива подготовили на 96,4%. В Люберцах паспорта готовности потребителя подготовят до 15 сентября, паспорта готовности теплоснабжающих организаций - до 1 ноября, паспорт готовности округа - до 15 ноября.

В целом по Подмосковью по состоянию на 3 сентября было сдано 93% паспортов готовности к осенне-зимнему периоду. Всего к началу периода проверят и подготовят около 10,7 тысячи километров теплосетей, 2,5 тысячи котельных, 53,9 тысячи многоквартирных домов, 158,6 тысячи километров электрических сетей, 10,7 тысячи километров тепловых сетей, 41,3 тысячи электросетевых подстанций, более 30 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей, 57,8 тысячи километров газопроводов.

До 15 сентября подготовку к отопительному периоду в городских округах Подмосковья должны завершить.