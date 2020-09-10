РИАМО - 10 сен. С 16 сентября по 11 октября в Государственном музее Востока пройдет выставка «В поисках волшебства. Художественная керамика Индии XIX-XX веков», многие экспонаты будут представлены впервые, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Посетители смогут увидеть уникальные образцы индийской расписной керамики из фонда Государственного музея Востока — всего около 50 предметов. В России это единственная подобная коллекция, многие экспонаты из нее будут выставляться впервые», - говорится в сообщении.

Керамическая посуда с подглазурной росписью нехарактерна для Индии. Традиционно жители этой страны пользовались посудой из необожженной красной глины. Керамическую роспись индийцы переняли у других народов. Со временем сложилось несколько художественных центров, каждый из которых выработал собственную узнаваемую технику.

«Делийская керамика имитирует в красной глине дорогой китайский фарфор. Джайпурская школа продолжает традиции знаменитого английского мастера Джозайи Веджвуда. Бомбейские мастера разработали уникальную технологию, приспособив местные традиции для европейского рынка», - добавляется в сообщении.

На выставке москвичи смогут сравнить эти три школы. Разобраться в многообразии экспонатов поможет каталог «Художественная керамика Индии в собрании музея Востока».