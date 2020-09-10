РИАМО - 10 сен. Два человека погибли во время пожара в многоквартирном доме 38 по улице Корнеева в Домодедове, в ходе тушения пожара спасли восемь человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Ночью в четверг в МЧС сообщили о пожаре в доме 38 на улице Корнеева. Спасателям удалось потушить возгорание.

«Пожарными подразделениями по лестничным маршам были спасены восемь человек, из них трое детей, еще семеро жителей покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. <...> В результате пожара погибли два человека (детей нет)», - говорится в сообщении.

Пожар тушили 32 человека и 11 единиц техники. ​