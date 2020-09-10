РИАМО - 10 сен. Мастер-классы проекта «Спортивные выходные» за месяц посетили почти 5,5 тысяч человек, с момента запуска занятий на тренировках было проведено около 600 часов, за это время участники пробежали 555 километров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Чаще всего участники выбирают йогу и скандинавскую ходьбу. Замечательно и то, что занятия рассчитаны на любой уровень подготовки, ведь для кого-то это может стать первым шагом на пути к здоровому образу жизни», — сказал заместитель директора центров госуслуг города Москвы Александр Гребенкин.

Занятия проводят профессиональные наставники, среди которых действующие чемпионы Европы и мира, кандидаты и мастера спорта.

Стать участником «Спортивных выходных» могут горожане старше 18 лет. Занятия проходят в выходные дни — на таких площадках, как ВДНХ, Парк Горького, «Музеон», Нескучный сад, парки «Сокольники» и «Фили», парк 850-летия Москвы и в других.

«Здорово, что «Москомспорт» проводит подобные мероприятия, это очень важно для создания спортивного сообщества в Москве. Мы прививаем любовь к спорту через проведение бесплатных тренировок, именно такой подход и развивает любительский спорт», — отметил профессиональный велоспортсмен, тренер проекта «Спортивные выходные» Никита Ишин.