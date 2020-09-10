РИАМО - 10 сен. В городском округе Домодедово произошел пожар в квартире, есть пострадавшие, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«В 00:39 10 сентября <...> поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, улица Корнеева, дом 38», - говорится в сообщении.

В 01:35 возгорание локализовали на площади 25 квадратных метров. Через минуту ликвидировали открытое горение. В 03:35 пожар полностью потушили.

Пожар тушили 32 человека и 11 единиц техники.