РИАМО - 10 сен. В Нескучном саду начали реставрацию главных въездных ворот с оградой Александровского дворца, им вернут исторический облик, а также приведут в порядок скульптуры на пилонах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас фигуры находятся в аварийном состоянии — их бережно демонтируют и отвезут в мастерские, где очистят от грязи и пыли, устранят трещины и восполнят утраты. Кроме того, по архивным документам мастера восстановят первоначальную скульптурную композицию с путти и вновь установят ее на правый пилон», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что парадные ворота с оградой — объект культурного наследия федерального значения, они находятся под охраной государства. Все работы ведутся под контролем Мосгорнаследия и по согласованному ведомством проекту.

Ворота были созданы по проекту архитектора Евграфа Тюрина после того, как он реконструировал дворец по заказу Николая I. До этого он принадлежал промышленнику Прокофию Демидову и потому назывался Демидовским. Когда в 1832 году здание перешло в собственность царской казны, Николай I распорядился назвать его именем своей жены Александры Федоровны.