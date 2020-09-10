РИАМО - 10 сен. В подмосковных центрах «Мои документы» за три месяца лета оказали посетителям почти пять миллионов услуг, самой популярной стала услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МФЦ Московской области.

«За летний период подмосковными центрами оказано 4,89 миллиона услуг», – сказал собеседник агентства.

Чаще всего жители Подмосковья обращались за услугой по государственному кадастровому учету недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Данная услуга потребовалась почти 229 тысячам человек.

В число наиболее популярных запросов от граждан вошли также регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Ими воспользовались 71,5 тысячи и 58 тысяч человек соответственно. ​

Ранее в Подмосковье запустили пилотный проект по доставке готовых документов клиентам из МФЦ. Система заработала в семи городских округах Подмосковья – Балашихе, Богородском и Дмитровском округах, Красногорске, Королеве, Солнечногорске и Химках. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заполнить специальную форму «Доставка результатов предоставления услуг заявителя на дом» на сайте МФЦ или в офисе «Мои документы».