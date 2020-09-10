РИАМО - 10 сен. В Москве скончались 14 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 4947 пациентов с Covid-19, говорится в сообщении оперштаба столицы.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении.

Ранее в Москве в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация против коронавируса, первые горожане уже сделали прививку в столичных медучреждениях.

Прививать москвичей будут в два этапа. Второй компонент вакцины введут через 21 день после первого.

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10 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4947 Covid-пациента.