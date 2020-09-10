РИАМО - 10 сен. Специалисты восстановили исторический фронтон главного входа павильона №30 «Микробиологическая промышленность» (бывший «Масличные культуры») на столичной ВДНХ, его воссоздание проходило во время ремонта павильона, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что сейчас ведутся ремонт и реставрация в павильоне №30. Специалисты стараются полностью воссоздать исторический облик строения.

«Одна из изюминок павильона – красивый деревянный резной фронтон с изображением цветов подсолнуха, маков, клещевины и других масличных растений – украшает портик главного входа. По старым чертежам и фотографиям удалось воссоздать его в первоначальном облике», – подчеркнул Бирюков.

Когда реставрация только начиналась, на фронтоне не было лепестков цветов, бутонов, листьев и их частей. В некоторых местах отсутствовало защитное покрытие, дерево рассыхалось, стали появляться трещины.

«Все работы по реставрации велись резчиками непосредственно на объекте, включая воссоздание утраченных фрагментов. Вначале фронтон очистили от многочисленных слоев покрасок и лака, затем на месте утрат и трещин установили вставки из ольхи», – уточнил Бирюков.

По его словам, наиболее крупные элементы восстановили, глядя на сохранившиеся. Разрушенный растительный узор вырезали по архивным чертежам, на основании фотоснимков.

Когда ремонт в павильоне №30 закончится, там создадут универсальное выставочное пространство. Завершить работы планируется в 2021 году.