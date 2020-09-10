РИАМО - 10 сен. В четверг в Подмосковье и столице пройдут кратковременные дожди, максимальная температура воздуха составит плюс 19 градусов, порывы ветра достигнут 18 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве — 15-17 градусов, по области — 14-19 градусов», - говорится в сообщении.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха будет около 75%. ​