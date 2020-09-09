РИАМО - 9 сен. По ходатайству следствия Басманный суд столицы арестовал до 8 ноября заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве, сообщает «Интерфакс».

Ранее была установлена причастность экс-директора ФГБУ «РЭА» Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, вице-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова к хищению крупной суммы денег - не менее 603 миллионов рублей​.

«Суд постановил: избрать в отношении Тихонова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 ноября 2020 года», - сказала судья Валентина Левашова.

Тихонов вину в мошенничестве не признал.

Все фигуранты дела уже задержаны. Тихонов пытался скрыться, используя различные способы конспирации, много раз меняя автомобили и места временного пребывания в столице. Его обнаружили во время обыска в его квартире.