РИАМО - 9 сен. Сервис предварительной записи на вакцинацию от гриппа в медицинских учреждениях Московской области заработал на региональном портале госуслуг, сообщается в Instagram-аккаунте министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Записаться к участковому врачу для направления на бесплатную прививку от гриппа можно в один клик 24 часа в сутки. Такую опцию жителям Московской области предоставляет сервис «Электронная регистратура» на региональном портале госуслуг», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Он отметил, что новый сервис делает запись быстрой и удобной, а дозваниваться на горячую линию не нужно.

По его словам, электронной регистратурой пользуется ежемесячно почти 1 миллион жителей Подмосковья.

Для электронной записи нужно ввести номер полиса, выбрать медучреждение и получить электронный талон на посещение врача. Участковый врач проведет осмотр и выдаст направление на бесплатную прививку.

Сделать прививку жители региона могут в мобильных комплексах, а также в многофункциональных центрах. С собой нужно иметь лишь паспорт и полис.