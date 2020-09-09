РИАМО - 9 сен. Открытие 88-го театрального сезона Московский областной театр кукол проведет 11 сентября, торжественные мероприятия начнутся в 18:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В программе открытия 11 сентября запланированы квест-расследование «Дело о пропавших вещах» и спектакль «Дело лорда Гольмика» по мотивам пьесы Михаила Бартенева «Причуды лорда Гольмика», – уточняется в сообщении.

Режиссером спектакля является Иван Пачин, художником – Анастасия Шафикова, композитором – Андрей Занога.

Всего в Московской области 27 театров, из которых пять – государственные. Все они представляют полный спектр видов и жанров театрального искусства: драма, комедия, балет, театр юного зрителя, кукольный театр, музыкальный театр.

В Подмосковье работают девять детских и кукольных театров.