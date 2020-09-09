РИАМО - 9 сен. Экономика столицы должна полностью восстановиться после спада из-за пандемии коронавируса к концу 2021 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Если говорить про рынок непродовольственных товаров, то мы не только вышли на уровень прошлого года, но и превысили эти показатели. Но и в целом, если брать потребительский рынок товаров и услуг, то показатели за июль, за август превышают аналогичные показатели прошлого года», - сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в столице есть еще отрасли, которые только начинают запускать свою деятельность после пандемии, из-за этого их показатели не столь высоки.

«Если говорить в целом про экономику, включая и промышленность и те отрасли которые пока еще пока работают в полсилы, то мы ожидаем полного восстановления экономики где-то к концу следующего года», - добавил Ефимов.​

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ряд городских предприятий все еще испытывают проблемы, тем не менее, в целом восстановление экономики идет быстрее, чем ожидалось.