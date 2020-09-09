РИАМО - 9 сен. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что хотел бы поучаствовать в тестировании российской вакцины от коронавирусной инфекции, передает Федеральное агентство новостей.

Проценко написал своей странице в Facebook, что не берется делать прогноз о появлении второй волны Covid-19.

«Надеюсь, что за последние четыре месяца появилась значимая популяция жителей с иммунитетом, и поэтому нам удастся миновать апрельско-майских пиков заболеваемости», — написал Проценко.

Он написал и о вакцинации, подчеркнув, что является сторонником сезонных прививок от гриппа.

Врач отметил, что сейчас идет завершающий этап испытания отечественной вакцины от коронавирусной инфекции.

«Есть ряд зарубежных вакцин, которым предстоит пройти третью фазу испытаний, цель которой — определить способность изучаемой вакцины защищать от Covid-19. Но что не менее важно, это наличие российской вакцины, которая также стоит на пороге этой же третьей фазы», — добавил Проценко.

Он отметил, что заключительном этапе прививки от коронавируса должны получить 40 тысяч добровольцев, 25 тысяч уже подали заявки. Проценко выразил сожаление из-за того, что не может принять участие в тестировании российского препарата, потому что уже переболел коронавирусом.

«Отчасти завидую своим коллегам, у которых такая возможность есть. Так же, как и есть она у жителей, которые добровольно уже записались на участие в клинических исследованиях», – резюмировал медик.​

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Текстовая трансляция

9 СЕНТЯБРЯ

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- Первые москвичи привились от Covid‑19 в рамках исследования. В среду в Москве в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация против коронавируса.

-Число новых выявленных случаев Covid‑19 в Москве на 7% меньше, чем месяц назад. Все пациенты и близко контактирующие с ними люди находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 642.

- Еще 1338 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 224 840.

- За сутки в Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4933 Covid-пациента.