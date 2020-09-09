РИАМО - 9 сен. Госадмтехнадзор Подмосковья составил летний рейтинг муниципальных образований региона по вопросам качества содержания объектов благоустройства за 2020 год, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Оценка деятельности администрации округов учитывала качество содержания детских, спортивных и контейнерных площадок, уборки газонов, опиловки деревьев, окоса и уборки травы.

«Первое место в рейтинге Госадмтехнадзора заняли городские округа Королев, Реутов, Котельники, Звездный Городок, второе – Химки, Жуковский, Ивантеевка и Восход, и бронза – у городских округов Люберцы, Долгопрудный, Фрязино и Молодежный», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Также в группе лидеров глава надзорного ведомства отметил городские округа Балашиха, Подольск, Красногорск, Электросталь, Ленинский, Пушкинский, Дзержинский, Протвино, Лыткарино, Власиха.

Расчет рейтинга произведен по каждой группе муниципалитетов в зависимости от населения. В первую группу вошли муниципалитеты с населением более 200 тысяч человек, во вторую – от 100 до 200 тысяч, в третью – менее 100 человек и в четвертую – закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО).