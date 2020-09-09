РИАМО - 9 сен. Свыше 40 подмосковных производителей молочной и мясной продукции, хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, шоколада, кофе, чая, меда, рыбных и мясных деликатесов стали участниками закупки с представителями X5 Retail Group, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В рамках мероприятия подобного формата производители Московской области представляют свою продукцию, обсуждают механизмы и условия сотрудничества с представителями торговой сети, вопросы совершенствования производственных процессов для оптимизации реализации своей продукции на полках торговых сетей, требования по ассортименту, объему, фасовке», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он добавил, что участие в подобных мероприятиях бесплатное.

Результатом таких мероприятий являются заключение договоров на поставку продуктов между подмосковными производителями и торговыми сетями, гарантированная обратная реакция от торговой сети, конструктивная оценка поставщика с точки зрения реализации продукции.