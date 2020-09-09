РИАМО - 9 сен. Три творческих коллектива из Подмосковья стали дипломантами всероссийского конкурса «Культура – это мы», по итогам отборочных этапов которого были определены 20 лауреатов – обладателей грантов нацпроекта «Культура», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области

«40 коллективов-финалистов получат дипломы I степени и вместе с лауреатами будут приглашены на заключительные мероприятия, которые, если позволит эпидемиологическая ситуация, пройдут в начале октября в театре «Русская песня» в Москве», – уточняется в сообщении.

Дипломантами I степени всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов 2020 года от Подмосковья стали народный коллектив «Духовой оркестр имени Олексюка» (Истра), образцовый коллектив балетная студия центра детского театрального творчества «Синяя птица» (Подольск), образцовый цирковой коллектив «Пилигрим» Дворца культуры «Павлово-Покровский» (Павловский Посад).

В прошлом году народный коллектив «Дмитровские рожечники» из Дмитрова стал одним из 20 победителей всероссийского фестиваля-конкурса и обладателем гранта в размере 2 миллионов рублей.