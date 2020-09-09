РИАМО - 9 сен. Ученики старших классов столичных школ впервые смогут поучаствовать в конкурсе «Коммент@риум», который проведет городской центр «Патриот. Спорт», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для участия в конкурсе нужно на камеру прокомментировать матч по любому виду спорта и выложить видеоролик на своей странице в соцсетях «ВКонтакте», Facebook или Instagram с хештегами #ПатриотСпорт и #Комментариум. Участвовать смогут школьники 14-18 лет.

«Современная система образования позволяет ребятам получать профессиональные навыки с детства. На базе московских школ работают кружки и секции по программированию, робототехнике, морскому делу и многие другие. Конкурс «Коммент@риум» направлен на развитие программы дополнительного образования в сфере медиа», – сказал директор центра «Патриот. Спорт» Марат Кучушев.

Работы на конкурс будут принимать с 14 сентября до 4 октября. Видео опубликуют на сайте конкурса для открытого голосования. Авторы 50 лучших работ смогут пройти программу обучения спортивной журналистике.

Известные спортсмены и комментаторы в рамках конкурса проведут шесть мастер-классов в режиме онлайн. Обучение будет проходить два раза в неделю, записи лекций опубликуют на страницах центра в соцсетях Facebook, «ВКонтакте» и Instagram.

После завершения курса участники конкурса снимут небольшие видеорепортажи. Лучшие 16 работ будут выбраны членами жюри и зрителями в группе центра «Патриот. Спорт» в соцсети «ВКонтакте». Прошедшие в следующие тур должны будут прокомментировать матч по виду спорта, который определят с помощью жеребьевки.

Финальным испытанием станет ведение прямой трансляции. Победители получат призы и подарки от центра «Патриот. Спорт».