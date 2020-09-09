РИАМО - 9 сен. В рамках проекта «Здесь рады детям» на дверях библиотек Подмосковья в сентябре стали появляться голубые наклейки с изображением плюшевого мишки и надписью «Здесь рады детям» или Kid-friendly, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Если вы видите такую наклейку рядом с вывеской или при входе в заведение, знайте, что здесь вы можете сводить ребенка в туалет, помыть руки, бесплатно напоить водой, найти место для отдыха», - говорится в сообщении.

В таких библиотеках оборудованы детские зоны, специальная мебель для отдыха и занятий, бесплатная вода и сладости и так далее.

«Авторы проекта Kid-friendly создали специальное приложение для смартфонов, с помощью которого можно не только прокладывать маршрут для прогулки, но и определять уровень «дружелюбности» учреждения», - уточняется в материале.

В заведениях с максимальным уровнем посетители найдут оборудованные комнаты для кормления и пеленания младенцев, детские зоны, где можно читать, играть или смотреть мультфильмы.