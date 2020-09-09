РИАМО - 9 сен. В среду в Московской области стартовал полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена», в финал смогут выйти 1,2 тысячи участников, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

«Участие в конкурсе дает возможность ребятам не только продемонстрировать свои навыки, но и получить новые знания и завести интересные знакомства. В Московскую область на первую смену полуфинала приехали 235 участников 9-11 классов, из них почти 100 участников – школьники Подмосковья, остальные – из Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей», – сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Всего из Московской области в полуфинал конкурса вошли 328 обучающихся из 56 городских округов. После полуфинала будут отобраны 1,2 тысячи школьников, которые поедут в начале ноября на финал в Москву.

Они смогут побороться за главные призы «Большой перемены»: денежные премии в размере 1 миллиона рублей для десятиклассников и 200 тысяч рублей для учеников 8-9 классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Все финалисты конкурса получат путевки в международный детский центр «Артек».