РИАМО - 9 сен. В столичном Главархиве рассказали, что изначально храм Христа Спасителя задумывался как памятник, а мысль о его возведении впервые появилась после окончания Отечественной войны 1812 года, тогда же издали манифест о строительстве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 1816-м утвердили проект храма-памятника на Воробьевых горах, который задумал академик живописи Александр Витберг. Однако из-за плохой организации в 1826 году заготовка стройматериалов и земляные работы прекратились, а в 1827-м остановилось и строительство», – уточняется в сообщении.

В начале 1830-х годов был принят новый проект архитектора Константина Тона. Было решено возводить здание храма около Кремля. Предварительные фундаментные работы начались в середине десятилетия.

На строительство собора в 1835 году выделили 750 тысяч рублей. Строители должны были получать выплату в размере 1 рубля 70 копеек в день. В 1838 году началась укладка фундамента из бутового камня, который привозили из месторождения около деревни Григорово Рузского уезда Московской губернии.

В 1839 году была проведена торжественная закладка храма, в ее честь отчеканили специальные медали – золотые, серебряные и бронзовые.

Возведение храма Христа Спасителя было завершено в 1883 году. Всего на строительство потратили свыше 15 миллионов рублей.