РИАМО - 9 сен. В Московской городской избирательной комиссии в среду провели процедуру разделения ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, сообщается на сайте вестника Мосгоризбиркома.

«В соответствии с положением о порядке дистанционного электронного голосования ключ расшифрования в присутствии представителей средств массовой информации был разделен на шесть частей», - говорится в сообщении.

Конверты с записанными на отдельные USB-накопители частями ключа расшифрования переданы для хранения члену Общественной палаты Москвы, члену Мосгоризбиркома Ольге Кирилловой, зампредседателя комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю ОП Москвы, руководителю корпуса наблюдателей ОП столицы Вадиму Ковалеву, председателю избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в Москве – муниципального округа Бабушкинский Антону Митякову.

Также конверты передали председателю избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в столице – муниципального округа Марьино Елене Забановой, представителю технической рабочей группы дистанционного электронного голосования Григорию Мельконьянцу, руководителю электронного штаба Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами депутатов советов депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино Илье Массуху.

Сборка ключа расшифрования из шести частей будет произведена после окончания голосования, не ранее 20:00 13 сентября.

В Москве 13 сентября пройдут довыборы муниципальных депутатов в районах Марьино и Бабушкинский. Дистанционное электронное голосование пройдет с 08:00 11 сентября до 20:00 12 сентября. Всего в двух округах насчитывается около 69 тысяч избирателей.