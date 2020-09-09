РИАМО - 9 сен. Исполнение бюджета Московской области по расходам за январь-июнь текущего года составило около 44%, что больше показателей 2019 года на 6%, освоено свыше 320 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В ходе расширенного заседания комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики был рассмотрен вопрос об исполнении бюджета региона за шесть месяцев 2020 года.

«За январь-июнь освоено более 320 миллиардов рублей, из них: средства Московской области – 296,7 миллиарда рублей (что составляет 44,5% исполнения); федеральные средства – 23,3 миллиарда рублей (36,5% исполнения)», – уточняется в материале.

По доходам бюджет Московской области исполнен на 41,1% (260,8 миллиарда рублей), что больше, чем за аналогичный период 2019 года, на 5%.

В регионе отмечается снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов на 4,5%. Среди них по налогу на прибыль организаций исполнено 40,7%, по налогу на доходы физических лиц –37,9%, по налогу на имущество –38%, доходы по использованию имущества, находящегося в госсобственности –18,5% и так далее.

Заместитель министра экономики и финансов региона Валерия Волкова представила рейтинг исполнения госпрограмм. Так, программы «Здравоохранение Подмосковья» и «Образование Подмосковья» исполнены на 56%, «Спорт Подмосковья» и «Архитектура и градостроительство Подмосковья» – на 48%, «Социальная защита населения» – на 44%.